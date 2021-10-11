Фондовые биржи АТР 11 октября торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,38%, до 3605,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижается на 0,08%, до 2411,98 пункта, индекс гонконгский Hang Seng Index растёт на 1,99%, до 25332,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,37%, до 7292,9 пункта, японский Nikkei 225 - растёт на 1,61%, до 28501,5 пункта.

Южнокорейская фондовая биржа закрыта по случаю выходного дня.

На азиатских фондовых рынках в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика, инвесторы оценивают ряд факторов.

Так, по данным СМИ, фондовая биржа Гонконга растёт после того, как администрация президента США Джозефа Байдена начала переговоры о торговой политике с Китаем поздно вечером в пятницу с виртуальной встречи между торговым представителем США Кэтрин Тай и вице-премьером Китая Лю Хэ. "Виртуальные переговоры положительны для акций Гонконга", - прокомментировали аналитики KGI Research.

Тем временем в самом континентальном Китае всё не так однозначно, поскольку инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции Lenovo упали в цене на 14,6% после отзыва компанией заявки на выпуск китайских депозитарных расписок на Шанхайской фондовой бирже.