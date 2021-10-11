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Фондовые индексы США снизились 8 октября на фоне неоднозначной статистики по безработице
08:01 11.10.2021 |
На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,02%, до 34746,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,51%, до 14579,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 4391,34 пункта.
Безработица в США в сентябре неожиданно резко упала - до 4,8% с уровня августа в 5,2%, в то время как прогнозировалось снижение до 5,1%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось только на 194 тысячи при ожидаемом росте на 500 тысяч.
Помимо того что данные оказались неоднозначными сами по себе, аналитики дополнительно оценивают возможную реакцию на них со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"В целом, это сносные данные для того, чтобы ФРС могла начать сокращать объем выкупа активов, так что я не думаю, что ожидания изменились в значительной степени", - приводит агентство Блумберг слова главного стратега по активам с фиксированной доходностью Schwab Center Кейти Джоунс (Kathy Jones).
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