Биржи Азии в основном растут 8 октября на статистике из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на статистике по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33%, до 3579.96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2406.86 пункта. Индекс гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24595,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,82%, до 7316,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 2958,15 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,75%, до 28163 пункта.

На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается в основном положительная динамика, инвесторы оценивают статистику по Китаю. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin, в сентябре вырос до 53,4 пункта с уровня августа в 46,7 пункта.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на предварительный финансовый отчет Samsung Electronics за третий квартал. Компания прогнозирует рост операционной прибыли на 28% на фоне роста цен на полупроводники и высокого спроса на смартфоны. Окончательный отчет будет представлен 28 октября.