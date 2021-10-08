Финансовые новости
- |
- 08.10.21
- |
- 09:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии в основном растут 8 октября на статистике из Китая
08:05 08.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на статистике по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,33%, до 3579.96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 2406.86 пункта. Индекс гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24595,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,82%, до 7316,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,04%, до 2958,15 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,75%, до 28163 пункта.
На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается в основном положительная динамика, инвесторы оценивают статистику по Китаю. Так, индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin, в сентябре вырос до 53,4 пункта с уровня августа в 46,7 пункта.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на предварительный финансовый отчет Samsung Electronics за третий квартал. Компания прогнозирует рост операционной прибыли на 28% на фоне роста цен на полупроводники и высокого спроса на смартфоны. Окончательный отчет будет представлен 28 октября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардеп Антон Поляков найден мертвым
|Пять выводов из отставки Разумкова
|Новая задача ВСК Безуглой. Cумеет ли Зеленский перебить «Вагнергейт» Иловайском
|«Укрэксимбанк» под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота слабо меняется 8 октября в ожидании статистики из США
|Доллар стабилен к евро 8 октября перед выходом статистики по США
|Биржи Азии в основном растут 8 октября на статистике из Китая
|Аграрии в этом году получили более 26 миллиардов доступных кредитов - Лещенко
|НБУ обязал небанковские финучреждения указывать в рекламе условия и полную стоимость кредитов
|Фондовые индексы США уверенно выросли, технологические фирмы впереди
|Сохраняющийся тренд на укрепление гривны обусловлен высокой активностью продавцов валюты
Это интересно
|Компактвэн BMW 2-Series Active Tourer сменил поколение и обзавелся огромными «ноздрями»
|Google сделала поиск товаров в интернет-магазинах проще и удобнее
|Сбой в работе WhatsApp помешал торгам на финансовых и сырьевых рынках
|Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию для защиты всех своих пользователей
|Windows 11 вызвала неоднозначную оценку в экспертной среде
|Китай ввёл этические принципы для регулирования искусственного интеллекта
|Google отказалась от планов по запуску банковского сервиса на базе Google Pay