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Фондовые индексы США уверенно выросли, технологические фирмы впереди
07:51 08.10.2021 |
Фондовые индексы США уверенно выросли по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся на 0,98%, до 34754,94 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,83%, до 4399,76 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,05%, до 14654,02 пункта.
Как и в прошлые дни, технологические гиганты росли быстрее других после распродажи в начале недели на фоне рекордных сбоев в работе сервисов Facebook.
Оптимизма рынку добавило и начало обсуждения в конгрессе законопроекта о повышении потолка госдолга. Если не расширить лимит на заимствования, США в теории грозит дефолт до 18 октября, хотя в прошлом такого никогда не случалось.
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