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Биржи США уверенно выросли, в лидерах - гиганты IT, пострадавшие накануне
07:57 06.10.2021 |
Биржи США уверенно выросли, в лидерах - гиганты IT, пострадавшие на фоне массового сбоя сервисов Facebook, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам вторника на 0,92%, до 34314,67 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,05%, до 4345,82 пункта, в то время как высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,25%, до 14433,83 пункта, отыгрывая падение в понедельник.
Акции Amazon выросли на 0,98%, акции Apple выросли на 1,42%, Alphabet - на 1,77%, Microsoft - на 2%. Наконец, акции Facebook восстанавливаются после вчерашних распродаж и выросли на 2,06% по итогам дня.
Трейдеры также обратили внимание на данные о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7% при ожидавшемся снижении до 60%. В то же время дефицит торгового баланса страны в августе вырос больше прогноза - на 3 миллиарда долларов, или на 4,2%, по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 73,3 миллиарда долларов.
При этом, несмотря на положительную динамику, аналитики отмечают, что опасения по инфляции и экономическому росту в мире по-прежнему сохраняются и оказывают влияние на рынки.
"Сегодня фондовые рынки больше обеспокоены инфляцией, возможностью того, что мы увидим более высокие ставки, а также тем фактом, что это подорвет высокие уровни, на которых они (акции - ред.) торговались", - сказал газете Wall Street Journal главный экономист по региону АТР банка ING Роберт Карнелл (Robert Carnell).
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