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Азиатские биржи закрыли торги 4 октября в основном снижением
11:55 04.10.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением, в то время как инвесторы ожидают подробностей о развитии ситуации с крупным проблемным китайским девелопером Evergrande, потенциальный дефолт которого может негативно отразиться на экономике не только Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index упал на 2,25%, до 24023,05 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,13%, до 28444,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,29%, до 7278,5 пункта.
Биржи в Китае и Корее при этом закрыты по случаю выходных дней.
Инвесторы следят за ситуацией с китайским застройщиком Evergrande, который находится на грани дефолта. Торги акциями девелопера были приостановлены. СМИ сообщили, что один из крупнейших китайских операторов недвижимости Hopson Development планирует купить 51% акций Evergrande Property, входящую в Evergrande Group, более чем за 40 миллиардов гонконгских долларов (более 5 миллиарда долларов США).
"Торги стали более осторожными после того, как была приостановлена торговля акциями Evergrande", - отметил брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
Что же касается ситуации в Японии, то, с одной стороны, инвесторы опасаются, что ситуация с Evergrande может в конечном счете затронуть японские компании, работающие в Китае, а с другой, они отнеслись позитивно к тому, что новым премьер-министром Японии стал глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида, оценил эксперт.
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