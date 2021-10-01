Фондовые биржи АТР 1 октября преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,9%, до 3568,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 2395,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,36%, до 24575,64 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 1,55%, до 3020,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,12%, до 7176,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,56%, до 28711 пунктов.

Азиатские инвесторы в пятницу оценивают закрытие фондовых рынков США, которые снизились в среднем на 1%. Кроме того, американские фондовые индексы показали сильнейшие с осени 2020 года снижение по итогам сентября на 4-5%. Такой динамике способствовали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о сохранении высокой инфляции в стране в ближайшее время и перспективы ужесточения монетарной политики.

Кроме того, рынки все еще сохраняют опасения по поводу строительного сектора в Китае из-за долгового кризиса застройщика Evergrande.

Трейдеры обратили некоторое внимание на статистику из Японии. Так, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе сохранилась на уровне июля в 2,8%. Аналитики же ожидали увеличения показателя до 2,9%.