Биржи США показали сильное снижение по итогам сентября

Американские фондовые индексы упали по итогам сентября на 4-5%, что стало сильнейшим снижением с осени 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 1,59% - до 33844,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,44%, до 14448,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,25%, до 4304,9 пунктов.

В сентябре DJIA упал на 4,2%, что стало сильнейшим падением с октября 2020 года. Индексы NASDAQ и S&P 500 снизились на 5,3% и 4,8% соответственно, продемонстрировав самые быстрые темпы снижения с сентября 2020 года. По итогам третьего квартала индекс DJIA снизился на 1,9%, NASDAQ - на 0,3%, а S&P 500 вырос на 0,2%. С начала года DJIA и NASDAQ набрали около 12%, а S&P 500 - 16%.

В центре внимания инвесторов в третьем квартале стали комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики. Экономика страны восстанавливается, значит регулятор может начать сворачивать меры поддержки. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в августе заявил, что несмотря на рекордный всплеск инфляции регулятор не торопится ужесточать монетарную политику, но выкуп активов в скором времени может замедлиться. Такие заявления вселили оптимизм в инвесторов.

В сентябре инвесторы преимущественно уходили от риска в ожидании заседания ФРС. За это время индексы просели, а дополнительное давление оказывала слабая статистика и внешняя неопределенность, в частности с китайским девелопером Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Однако итоги заседания ФРС вызвали всплеск рисковых настроений.

В рамках сентябрьского заседания ФРС ожидаемо сохранил ставку на уровне 0-0,25% и программу выкупа активов от 120 миллиардов долларов в месяц. При этом некоторые волнения вызвали макроэкономические прогнозы регулятора. ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 5,9% с 7%, по безработице в том же периоде прогноз был ухудшен до 4,8% с 4,5%. Прогноз по инфляции в 2021 году был повышен до 4,2% с 3,4%. Однако опасения были отчасти нивелированы комментариями Пауэлла относительно того, что регулятор будет сокращать выкуп активов постепенно и этот процесс завершится скорее всего к середине следующего года.

В целом, статданные по США свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в стране. Так, годовая инфляция в США в августе замедлилась впервые с октября 2020 года, до 5,3% с 5,4% в июле. Безработица в стране в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня предыдущего месяца в 5,4%. ВВП США во втором квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).