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Биржи США 27 сентября закрылись разнонаправленно на сохранении негатива
07:41 28.09.2021 |
Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно на сохранении негатива прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA единственным из основных индикаторов поднялся - на 0,21% до 34870,75 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 упал на 0,28% до 4443,19 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,52% до 14969,97 пункта, оказавшись, таким образом, ниже психологической отметки в 15 тысяч пунктов.
На торги влияет негатив из Китая, включая ситуацию с закредитованным девелопером Evergrande, а также очередным заявлением китайского центробанка о нелегальном статусе криптовалюты.
Биржи продолжают отыгрывать и политику ФРС, которая намекнула, что к середине 2022 года может прекратить программу выкупа активов, а также что повышение учетной ставки тоже может быть не за горами.
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