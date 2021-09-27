Рынок акций США 24 сентября закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,10%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, потребительских услуг и финансов. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах здравоохранения, телекоммуникаций и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,10% до 34.798,00 индекс S&P 500 подорожал на 0,15% до 4.455,48, индекс NASDAQ Composite упал на 0,03% до 4.455,48.

В понедельник американские индексы упали на 2%, так как инвесторы массово уходили от риска в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор огласил итоги заседаний и принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц. На этом фоне рынки набрали за среду-четверг в среднем по 2%.

При этом инвесторов гораздо больше обрадовало не столько решение ФРС по ставке и выкупу активов сколько комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Он заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.

В последний день такой волатильной недели инвесторы фиксируют прибыль. Сильная статистика по США сдерживает снижение индексов. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5%, до 740 тысяч при прогнозе роста показателя лишь до 714 тысяч.