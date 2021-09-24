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На азиатских фондовых рынках 23 сентября складывается отрицательная динамика из-за рисков дефолта Evergrande
07:55 24.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне опасений по поводу дефолта китайского застройщика Evergrande, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite колебался вниз на 0,07%, до 3639,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,16%, до 2455,25 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 0,15%, до 24473 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,14%, до 3122,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,42%, до 7339,1 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,04%, до 30253,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика, инвесторы оценивают перспективы китайского застройщика Evergrande, долг которого составляет 300 миллиардов долларов и может привести компанию к дефолту.
Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также действия Пекина по сдерживанию ажиотажа на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.
С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%. В четверг бумаги компании подскочили в цене на 16,7% благодаря тому, что крупнейшее подразделение Evergrande - Hengda Real Estate Group - заявило о выплате процентов по облигациям в юанях.
Инвесторы обратили некоторое внимание на статистику по дефляции в Японии, которая в августе составила 0,4% в годовом выражении после дефляции в 0,3% месяцем ранее. При этом в месячном выражении цены за август снизились на 0,2%, тогда как в июле месячная инфляция составила 0,2%.
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