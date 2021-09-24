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Американские индексы выросли после решений ФРС
07:52 24.09.2021 |
Фондовые индексы США уверенно выросли в четверг после решений Федеральной резервной системы в сре
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,48% - до 34764,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 1,21%, до 14052,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 1,21%, до 4448,98 пункта.
ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом регулятор допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, если прогресс в достижении целей продолжится согласно ожиданиям. ФРС также считает возможным повышение ставки уже в 2022 году.
Инвесторы более склонны к риску после заседания ФРС США. При этом трейдеры сконцентрировали больше внимания на комментариях главы Федрезерва Джерома Пауэлла относительно программы выкупа активов. Пауэлл заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.
"ФРС должна быть довольна тем, что их риторика о более длительном пути к сокращению выкупа позволила избежать ужасного, истерического страха. Это очень хороший результат для ФРС с той точки зрения, что они сигнализируют о своем намерении предоставить рынкам информацию задолго до принятия решения о сокращении выкупа активов", - отметил старший портфельный менеджер в Black Rock Inc. Джеффри Розенберг (Jeffrey Rosenberg), чье мнение приводит агентство Блумберг.
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