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Рынок акций США 22 сентября закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,00%
07:57 23.09.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, финансов и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 1,00% до 34.258,32; индекс S&P 500 подорожал на 0,95% до 4.395,64; индекс NASDAQ Composite подорожал на 1,02% до 14.896,8.
ФРС по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом регулятор допустил замедление темпов выкупа активов с рынка, если прогресс в достижении целей продолжится согласно ожиданиям. ФРС также считает возможным повышение ставки уже в 2022 году.
Следующее заседание запланировано на 2-3 ноября.
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