Рынок акций США 17 сентября закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,48%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, коммунальных услуг и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,48% - 34548.88, индекс S&P 500 опустился на 0,91% - 4432.99, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,91% - 15044.00.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта. Ожидался рост показателя до 72 пунктов.

21-22 сентября пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания регулятор не только опубликует свое решение по ставке и выкупу активов, но также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы также ожидают более ясных сигналов от центробанка по дальнейшим изменениям в его монетарной политике.

"Беспокойство относительно коронавируса и слабые данные по рынку труда означают, что Федерезерв оставит свою политику без изменений, но, учитывая высокий уровень инфляции и положительный прогноз экономического роста, мы ожидаем более четкого подтверждения того, что сворачивание стимулирования начнется в этом году", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков ING Groep NV.