Рынок акций США 16 сентября закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,18%

Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и технологий.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,18% до 34751.32, индекс S&P 500 упал на 0,15% до 4473.76, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,13% до 15181.9.

Минтруд страны ранее в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 332 тысяч.

В то же время неожиданный рост объема розничных продаж в стране в августе - показатель увеличился на 0,7% по сравнению с июлем при прогнозе снижения на 0,8% - противостоит негативным настроениям, и основной промышленный фондовый индекс США поэтому даже неуверенно подрастает.

Трейдеры при этом всём продолжают находиться в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 22 сентября, и это тоже вносит разнобой в рыночные движения.

Стратег Rand Merchant Bank Нема Рамкхелаван-Бхана (Nema Ramkhelawan-Bhana), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, поясняет, что среди инвесторов существует некоторое "разногласие" - окажет ли возможное ужесточение кредитно-денежной политики ФРС негативное влияние на рынки, или эта вероятность уже учтена в ценах.