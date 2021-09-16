Финансовые новости
- |
- 16.09.21
- |
- 07:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовый рынок США завершил торговую сессию 15 сентября подъемом котировок на фоне дорожающей нефти
07:47 16.09.2021 |
Фондовый рынок США завершил торговую сессию среды подъемом котировок на фоне дорожающей нефти и очередной порции оптимистичных макроэкономических данных.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,68%, до 34814,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,82%, до 15161,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 4480,70 пункта.
Поддержку рынку, как считается, оказали данные об августовском росте промышленного производства на 0,4% к предшествовавшему месяцу и первом с октября замедлении годовой инфляции до 5,3% с 5,4%.
Положительно на динамике котировок сказалась и дорожающая нефть: основной американский сорт WTI вырос в цене на 2,15 доллара, до 72,61 доллара за баррель - максимум с 30 июля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
|Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовый рынок США завершил торговую сессию 15 сентября подъемом котировок на фоне дорожающей нефти
|Стабилизация на валютном межбанке может восприниматься как признак достижения минимальных значений курса
|Проект госбюджета-2022: какой будет курс доллара, инфляция и рост ВВП Украины
|Chainalysis: объем криптотранзакций в Африке за год вырос в 13 раз
|Евро дорожает к доллару 15 сентября на статданных по еврозоне
|Фондовые биржи АТР 15 сентября закрылись снижением вслед за индексами Уолл-Стрит
Это интересно
|Apple представила новый iPad за 330 долларов
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13
|Литий-серная батарея с сахаром вмещает в 5 раз больше энергии
|BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены
|ИИ выявляет наркоторговцев в Instagram с точностью до 95%
|Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов
|Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли