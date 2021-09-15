Основные фондовые индексы США 14 сентября закрылись с понижением





Основные фондовые индексы США во вторник закрылись с понижением, даже несмотря на макроданные, которые показали, что инфляция в августе была не столь стремительной, как ожидали экономисты.

S&P 500 опустился на 25,68 пункта, или 0,6%, до 4443,05 пункта, Dow Jones Industrial Average потерял 292,06 пункта, или 0,8%, до 34577,57 пункта, а Nasdaq Composite упал на 67,82 пункта, или 0,4%, до 15037,76 пункта.

Ведущие индексы в начале сессии повышались, но затем перешли к снижению. В этом месяце рынок преимущественно снижается из-за опасений насчет того, что рост заболеваемости коронавирусным штаммом "дельта" может повлиять на экономическую активность или замедлить поставку товаров и материалов, а фондовые индексы слишком долго повышались без какой-либо коррекции.

"Я все чаще и чаще слышу разговоры о коррекции на рынке", - прокомментировал Джек Янасивич, портфельный управляющий Natixis Investment Managers Solutions.

Министерство труда США сообщило во вторник, что индекс потребительских цен (CPI) в августе с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,3% по сравнению с июлем, когда его рост составил 0,5% после роста на 0,9% в июне. Экономисты прогнозировали рост CPI на 0,4%.

Инвесторы внимательно отслеживают данные по инфляции, оценивая возможные сроки начала сворачивания денежно-кредитных стимулирующих программ. По мнению Янасивича, сегодняшние инфляционные данные вряд ли поменяют планы ФРС. Многие представители ФРС в недавних интервью и публичных выступлениях заявили, что могут начать сокращение, или сворачивание, ежемесячных покупок облигаций к концу этого года, если рост экономики достигнет ожидаемых уровней.

"Сейчас довольно интересный момент: опасения насчет дельта-штамма все еще витают, но в то же время центральные банки уже сворачивают стимулы или собираются это делать, - сказал Эдвард Парк, инвестиционный директор британской инвестфирмы Brooks Macdonald. - Именно поэтому на рынках царит настороженность".

Представители ФРС подчеркивали, что, по их мнению, инфляция будет временной. Они указывали на узкие места в цепочках поставок, которые возникли в различных отраслях в тот период, когда экономика начала оправляться от карантинных ограничений.

Но некоторые инвесторы предполагают, что инфляция может затянуться.

"Мы не можем просто сказать, что эти инфляционные факторы временные, и в январе 2022 года все вернется в норму, - отметил Карстен Бржески, глобальный директор ING Groep по макроэкономическим исследованиям. - С каждым индикатором, который указывает на более долгосрочный характер инфляции, мы приближается к сворачиванию стимулов".

Доходность американских гособлигаций резко снизилась после выхода инфляционной статистики. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась с 1,323% в понедельник до 1,276%.

В S&P 500 все 11 секторов завершили день с понижением, причем самые серьезные потери понесли нефтегазовый и финансовый секторы.

Акции казино падают после того, как правительство Макао намекнуло, что, вероятно, будет ужесточать надзор за игровой индустрией. Бумаги Wynn Resorts обвалились на 11%, акции Las Vegas Sands -на 9,7%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал менее чем на 0,1%.

Ведущие индексы Азии сегодня завершили торги разнонаправленно. Shanghai Composite снизился на 1,4%, Hang Seng потерял 1,2%, а Kospi и Nikkei 225 добавили примерно по 0,7%.