Украинская биржа впервые допустила к торгам поставочный фьючерс на иностранные акции

АО "Украинская биржа" (УБ, Киев) с 14 сентября впервые допустила к торгам поставочный фьючерс на ценные бумаги (ЦБ) иностранного эмитента, которыми стали акции Freedom Holding Corp. (ISIN US3563901046), сообщается на сайте УБ.

Согласно протоколу заседания правления УБ от 13 сентября, объем контрактов - 10 акций, они будут ежемесячными, их объем - 10 акций, первый - FRHC-10.21 со сроком поставки 18 октября и последним днем торгов 13 октября нынешнего года.

В соответствии с ним стоимость минимального шага цены - 2,67 грн.

Как сообщал ранее "Интерфакс-Украина" директор по развитию бизнеса УБ Алексей Сухоруков, в июле нынешнего года УБ согласовала с НКЦБФР спецификацию фьючерсных контрактов на иностранные ЦБ и природный газ. Говоря о самих инструментах, он отметил, что в случае иностранных ЦБ речь может идти о любых иностранных бумагах, однако проще будет запускать контракты на ЦБ, допущенные к обращению в Украине.

Биржевой совет УБ 13 сентября также утвердил изменение тарифов. В частности, добавлены тарифы за поставочные фьючерсы на иностранные ЦБ 0,01% стоимости контракта на первый день торгов и 200 грн за каждый договор поставки, указано в сообщении на сайте УБ.

Freedom Holding Corp - публичная американская компания, зарегистрированная в США, материнская структура инвесткомпании "Фридом Финанс Украина". Акции холдинга торгуются на фондовой бирже NASDAQ. Чистая прибыль холдинга за первый квартал 2022 финансового года (второй квартал 2021-го) составила $52 млн, почти в 2,2 раза больше по сравнению с $24 млн в прошлом году. В состав холдинга входят также российский брокер и банк "Фридом Финанс", казахстанский брокер АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО "Фридом Финанс" (Узбекистан).

"Украинская биржа" была учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей". УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В настоящее время биржа входит в число трех крупнейших на украинском рынке.