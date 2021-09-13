Фондовые биржи АТР 13 сентября закрыли торги в основном ростом

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к закрытию торгов понедельника преимущественно смогли преодолеть снижение и выйти хоть и в робкий, но плюс, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33%, до 3715,37 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,05%, до 2500,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,61%, до 25782,79 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,07%, до 3127,86 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,22%, до 30447,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,25%, до 7425,2 пункта.

В ходе торгов понедельника индексы преимущественно снижались. Давление на котировки оказало ужесточение регулирующих мер официального Пекина, согласно которым онлайн-платформы должны "защищать права работников" в так называемой "гигэкономике".

Дальнейшая динамика азиатских индексов может быть обусловлена макростатистикой, в том числе из США. От данных инфляции в стране зависит дальнейшее направление монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявлял, что всплеск инфляции носит временный характер, поэтому ужесточение монетарной политики маловероятно.

"Учитывая, что ФРС должна провести заседание на следующей неделе, а дело, по всей видимости, идет к довольно скорому сокращению выкупа активов, на рынке нарастает беспокойство, что инфляционное давление может быть более сильным по сравнению с тем, которое нам внушили", - сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).