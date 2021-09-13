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Американские биржи 10 сентября закрылись снижением
07:40 13.09.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, технологий и здравоохранения.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 0,78%, до 34607,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,87%, до 15115,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,77%, до 4458,58 пункта.
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