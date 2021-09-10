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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 10 сентября растут на рисковых настроениях
08:03 10.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут, инвесторы сохраняют рисковые настроения после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43%, до 3709,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2502,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 26164,49 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,37%, до 3125,43 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,08%, до 30330,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,66%, до 7417,9 пункта.
На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика. Рисковым настроениям инвесторов способствовала статистика из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 4 сентября, снизилось на 35 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 310 тысяч. Аналитики ожидали снижения до 335 тысяч.
По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, первоначальные данные о заявках на пособие по безработице могут внести некоторую неопределенность в сроки сворачивания монетарной политики ФРС США, хотя сохраняются ожидания, что это произойдет к концу года.
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