Фондовые индексы Азии 9 сентября в основном снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после того, как накануне вечером опустились их американские "коллеги", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3678,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,46%, до 2481,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,64%, до 25890,2 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,4%, до 3118,76 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,74%, до 29956,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,7%, до 7384,1 пункта.

Азиатские инвесторы обратили внимание на американские фондовые биржи, которые закрыли накануне в минусе, поскольку рост числа случаев обнаружений инфицирования штаммом "дельта" нового коронавируса в США вызвал новые опасения за восстановление экономики.

Трейдеры также оценивают статданные из Китая. Так, индекс потребительских цен (CPI) в стране по итогам августа вырос на 0,8% за год и на 0,6% - с начала года. Эксперты прогнозировали годовую инфляцию в 1% - как и месяцем ранее.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в Китае в годовом выражении вырос на 9,5% после 9% месяцем ранее.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, реакция рынка на показатели инфляции в Китае будет в центре внимания, так как расхождение между индексами потребительских цен и индексом цен производителей сохраняется.