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Фондовые биржи Азии 8 сентября торгуются разнонаправленно
08:18 08.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются с разнонаправленной динамикой, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 3679,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2492,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,69%, до 26170 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,83%, до 3161,49 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,35%, до 30019,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 7505,1 пункта.
На азиатских фондовых биржах в среду наблюдается разнонаправленная динамика, поскольку инвесторы оценивают ряд факторов. С одной стороны, оптимизму трейдеров способствовали статданные из Японии. Так, ВВП Японии во втором квартале 2021 года, по окончательной оценке, вырос на 1,9% в пересчете на год. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 1,6%. В квартальном выражении экономика Японии увеличилась на 0,5%, в то время как прогнозировался рост на 0,4%. По сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель вырос на 7,6%.
С другой стороны, рынки по-прежнему сохраняют опасения за восстановление экономики под влиянием COVID-19. "Штамм "дельта" в сочетании с низкими показателями вакцинации привел к тому, что инфицирование COVID-19 снова увеличилось..., что замедлило восстановление сектора услуг", - сказал газета Wall Street Journal главный глобальный стратег отдела управления активами JPMorgan Chase Дэвид Келли (David Kelly).
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