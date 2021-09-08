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Биржи США 7 сентября закрылись снижением Dow и ростом NASDAQ
07:55 08.09.2021 |
Американский S&P 500 упал во вторник на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что распространение COVID-19 окажет давление на экономический рост.
Новые данные указывают на то, что с завершением лета экономика США теряет обороты: потребители менее охотно тратят деньги, работодатели нанимают меньше людей, а компании адаптируются к изменяющимся санитарным требованиям.
S&P 500 во вторник закрылся снижением на 15,40 пункта, или 0,3%, по 4520,03. Dow Jones Industrial Average упал на 269,09 пункта, или 0,8%, до 35100,00. Nasdaq Composite вырос на 10,81 пункта, или 0,1%, до 15374,33, что является рекордным уровнем закрытия торгов.
Всплеск заболеваемости коронавирусом этим летом вынудил многих работодателей отложить планы по возвращению сотрудников в офисы. Надежды туристической отрасли на возобновление деловых поездок также пока не оправдались.
В пятницу отчет Министерства труда о занятости указал на существенное замедление темпов найма новых работников в августе, что стало очередным признаком влияния дельта-штамма коронавируса на восстановление экономики.
"Дельта-штамм начинает проявлять себя, - говорит Брэд Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network. - Участники рынков переоценивают потенциал экономического роста и влияние этого фактора на прибыль компаний".
В последние недели фондовые рынки повышались благодаря позитивной корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Сезон отчетности за 2-й квартал практически завершен, и общая прибыль компаний из S&P 500, согласно оценкам FactSet, выросла на 92% с аналогичного периода прошлого года.
Это очередной этап ралли, в рамках которого S&P 500 с минимума марта 2020 года поднялся более чем в два раза. Инвесторы объясняют его ралли благоприятной денежно-кредитной политикой и масштабными программами госрасходов, а также выпуском эффективных вакцин от COVID-19. Но теперь инвесторы оценивают вероятность того, что ФРС может отложить планы по сворачиванию денежно-кредитных стимулов из-за рисков, связанных с новыми вспышками COVID-19, и опасений по поводу ослабления роста экономики.
"Участники рынка следят за замедлением экономики, и перспективы становятся чуть менее определенными. Становится понятным, почему игроки не хотят выходить на рынок и вкладывать деньги, - отмечает Уиллем Селс, глобальный инвестиционный директор HSBC Private Bank. - Они обоснованно беспокоятся насчет дельта-штамма, китайской и мировой экономики и инфляции, и совершенно естественно, что всем нужно больше ясности".
Вышедшие во вторник свежие данные показали, что экспорт из Китая в августе неожиданно резко вырос. Экономисты ожидали замедления поставок после того, как вспышка коронавируса в стране привела к закрытию прибрежных портов и стала причиной новых трудностей для судоходных компаний в пиковый летний период.
Доходность 10-летних американских гособлигаций подросла с пятничных 1,322% до 1,370%. В понедельник рынок облигаций также был закрыт по случаю Дня труда.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,5%. В Азии торги в основном завершились в плюсе. Nikkei 225 прибавил 0,9%, Hang Seng - 0,7%. Shanghai Composite повысился на 1,5%.
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