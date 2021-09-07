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Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона 7 сентября преимущественно растут на статданных из Китая
08:00 07.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник после публикации китайской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77%, до 3649,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2477,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 26278,62 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,8%, до 3177,81 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,71%, до 29871,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,19%, до 7514,3 пункта.
Азиатские инвесторы во вторник оценивают статистику из Китая. Так, в январе-августе экспорт страны вырос на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,09 триллиона долларов, а импорт - на 34,8%, до 1,73 триллиона. Таким образом, общий объем внешней торговли Китая за первые восемь месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 34,2% и составил 3,82 триллиона долларов.
По словам аналитиков Mizuho Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, такие данные предполагают, что у китайского центробанка может быть меньше соблазнов допустить дальнейшее снижение курса юаня для поддержки роста экспорта. "Данные экспорта также указывают на то, что центральный банк может не спешить с сокращением норм обязательных резервов в этом месяце", - добавили эксперты.
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