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Фондовые биржи АТР 6 октября в основном растут на новостях из Японии
08:34 06.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на новостях из Японии, японский индекс обновил рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,02%, до 3618,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,47%, до 2449,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 26014,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,05%, до 3199,1 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,83%, до 29662,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,2%, до 7505,5 пункта.
На азиатских фондовых биржах в понедельник наблюдается преимущественно положительная динамика, чему способствовали новости из Японии. Японский Nikkei 225 подскочил после новости о том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Так, японских индекс вырос почти на 4% за два торговых дня, достигнув рекордного показателя с апреля 2021 года, поскольку рынки надеются на политические перемены на фоне пандемии и увеличение расходов приемником премьер-министра Ёсихидэ Суги.
По словам брокеров Rakuten Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, новости о том, что Суга уйдет с поста лидера партии, уменьшили опасения рынка по поводу возможного крупного проигрыша партии на выборах.
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