Фондовые индексы США 3 сентября незначительно снизились на закрытии торгов, NASDAQ подрос на 0,21%

Основные фондовые индексы США незначительно снизились на закрытии торгов в пятницу, NASDAQ подрос на 0,21%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,21% - до 35269,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,21%, до 15363,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,03%, до 4535,43 пункта.

Безработица в США в августе ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали рост на 750 тысяч.

По словам аналитиков Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, "неутешительные" данные о росте числа занятых почти исключают любое объявление о сокращении объема выкупа активов в рамках сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Эксперты также отмечают, что предложение на рынке труда до конца текущего года может оставаться под давлением опасений за распространение штамма коронавируса "дельта".

В то же время статистика по сфере услуг в США оказалась немного лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 61,7% с июльских 64,1%, показатель ожидался на уровне 61,5%.