Доллар 3 сентября стабилен к евро в ожидании данных с рынка труда США

Курс доллара в пятницу утром слабо колеблется по отношению к евро в ожидании публикации неоднозначных данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.11 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1875 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара, при этом несколькими минутами ранее европейская валюта, напротив, чуть дешевела к американской.

Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 110,05 иены за доллар со 109,92 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) остаётся на уровне предыдущего закрытия в 92,23 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу находятся в ожидании выхода данных рынка труда США. С одной стороны, ждут снижения уровня безработицы в августе до 5,2% с 5,4% месяцем ранее. С другой стороны, аналитики полагают, что число занятых в американском несельскохозяйственном секторе в том же августе выросло на 750 тысяч после роста на 943 тысячи месяцем ранее.

"Отчет о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе... подтвердит другие доказательства, указывающие на явный удар штамма COVID-19 "дельта" по восстановлению экономики", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Pantheon Macroeconomics.

Кроме того, по мнению экспертов, любые признаки замедления восстановления экономики заставят Федеральную резервную систему (ФРС) США смягчить степень предстоящего сокращения объёмов выкупа финансовых активов с рынка, а это, в свою очередь, окажет негативное влияние на доллар.