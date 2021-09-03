Фондовые биржи АТР 3 сентября торгуются разнонаправленно, китайские - снижаются на макростатистике

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно после публикации данных о снижении деловой активности в Китае и положительного закрытия бирж ценных бумаг в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,15%, до 3591,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2416,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,61%, до 25931 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,66%, до 3198,57 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,8%, до 29058,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,63%, до 7532,6 пункта.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика: китайские индексы снижаются после того, как стало известно, что индекс деловой активности PMI в сфере услуг страны, по данным делового издания Caixin, в августе снизился до 46,7 пункта с уровня июля в 54,9 пункта.

В то же время положительной динамике некоторых азиатских индексов способствовали фондовые рынки США, который закрылись в плюсе накануне.

Теперь инвесторы, и не только американские, ожидают статистики безработицы в США, которая, согласна прогнозам, в августе снизилась до 5,2% с 5,4% месяцем ранее.