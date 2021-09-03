Фондовый рынок США вырос 2 сентября на макроэкономическом позитиве и подорожавшей нефти

Фондовый рынок США завершил торги четверга подъемом котировок на фоне публикации очередной порции оптимистичной макроэкономической статистики.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,37%, до 35443,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,14%, до 15331,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28% до 4536,95 пункта.

Наводнение в Нью-Йорке не сказалось на работе бирж.

Компании энергетического сектора росли быстрее рынка на дорожающей нефти, снижении запасов на нефтехранилищах и подешевевшем долларе.

Инвесторы обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 миллиарда долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 миллиарда.

В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась в августе до 5,2% с 5,4% в июле. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.