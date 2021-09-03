Финансовые новости
- |
- 03.09.21
- |
- 09:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовый рынок США вырос 2 сентября на макроэкономическом позитиве и подорожавшей нефти
08:11 03.09.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги четверга подъемом котировок на фоне публикации очередной порции оптимистичной макроэкономической статистики.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,37%, до 35443,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,14%, до 15331,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28% до 4536,95 пункта.
Наводнение в Нью-Йорке не сказалось на работе бирж.
Компании энергетического сектора росли быстрее рынка на дорожающей нефти, снижении запасов на нефтехранилищах и подешевевшем долларе.
Инвесторы обратили внимание на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 миллиарда долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 миллиарда.
В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась в августе до 5,2% с 5,4% в июле. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
|Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП
|Визит Зеленского в США: Промежуточные итоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 3 сентября стабилен к евро в ожидании данных с рынка труда США
|Фондовые биржи АТР 3 сентября торгуются разнонаправленно, китайские - снижаются на макростатистике
|Фондовый рынок США вырос 2 сентября на макроэкономическом позитиве и подорожавшей нефти
|Объем спроса на валютном межбанке 2 сентября ощутимо снизился
|Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1
|Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год – ЛУН
Это интересно
|Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб
|В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной
|Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
|В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю
|Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала
|Обнаружен способ обхода PIN-кодов для бесконтактных платежей Mastercard и Maestro
|Американский корабль Cargo Dragon в 23-й раз стартовал к МКС