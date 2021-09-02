Фондовые биржи Азии в основном растут вслед за индексами в США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в четверг вслед за американскими фондовыми рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.27 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,55%, до 3586,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 2423,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,05%, до 26041,88 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,91%, до 3177,93 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,27%, до 28529 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,73%, до 7472,5 пунктов.

Азиатские инвесторы обратили внимание на рост на американских фондовых биржах накануне, которые, в свою очередь, находились в ожидании данных с рынка труда США - они выйдут позднее. Аналитики полагают, что среднее число заявок на пособие по безработице за неделю по 28 августа сократилось до 345 тысяч.

В то же время снижение корейского индекса было вызвано ожиданием ужесточения монетарной политики в стране после всплеска инфляции. Индекс потребительских цен там вырос на 2,6% за год по итогам августа. При этом аналитики ожидали показателя на уровне лишь 2,3%.

По словам аналитиков Barclays, которые приводит газета Wall Street Journal, более высокая, чем ожидалось, инфляция в Южной Корее может оправдать еще одно повышение учётной ставки центральным банком в ноябре.