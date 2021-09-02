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Американский фондовый индекс Nasdaq 1 сентября достиг нового максимума
08:14 02.09.2021 |
В среду Nasdaq Composite подскочил к новому рекордному максимуму, продолжив сильный подъем августа.
По итогам торгов Nasdaq Composite вырос на 50,15 пункта, или 0,3%, до 15309,38 пункта. S&P 500 вырос на 1,41 пункта, или менее чем на 0,1%, до 4524,09 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 48,20 пункта, или 0,1%, до 35312,53 пункта.
Этим летом фондовые рынки повышались благодаря ожиданиям по поводу того, что восстановление экономики обеспечит дальнейший рост корпоративной прибыли. Инвесторы в основной массе уверены, что фондовые рынки продолжат повышаться, а сегодняшняя сессия продолжает спокойный по историческим меркам период. S&P 500 с октября не откатывался на 5%, а с начала 2021 года достиг уже боле 50-ти новых максимумов.
"При каждом откате на 1% или 2% у инвесторов появляется возможность покупки активов с пониженных уровней", - говорит Ажам Филлипс, управляющий директор EP Wealth Advisors.
Однако Филлипс и другие фондовые управляющие предупреждают, что осенью на рынках, вероятно, будет более сильная волатильность. Они указывают на такие катализаторы, как сокращение программ стимулирования ФРС.
"Сентябрь может быть крайне сложным месяцем для рисковых активов, - отметила Сьюзан Хатчинс, директор Newton Investment Management по инвестициям с реальной доходностью. - Практически все секторы рынка достигли существенных уровней, оценки довольно высокие".
По словам Хатчинс, в число других потенциальных рисков входят жесткие меры властей Китая против технологических компаний и парламентские выборы в Германии в сентябре. В то же время "значительный объем ликвидности еще не задействован, что всегда может оказать поддержку", добавила она.
Согласно частному индикатору, рассчитываемому Caixin, производственная активность в Китае в августе ввиду вспышек коронавируса снизилась до самого низкого уровня за полтора года. Как отметил Себастьян Гали, старший макроэкономический аналитик Nordea Asset Management, инвесторы ожидают, что такое замедление вынудит Народный банк Китая смягчить денежно-кредитную политику для стимулирования роста.
Как показали вышедшие в среду данные, в США экономическая активность в производственном секторе в августе повысилась. Согласно Институту управления поставками, индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы в августе вырос до 59,9, тогда как в июле был на отметке 59,5.
В пятницу участники рынка будут анализировать отчет по рынку труда за месяц.
Акции Netflix подскочили на 2,3%. Акции Twitter и Apple повысились на 16% и 0,5% соответственно.
На рынках других стран в основном наблюдался подъем. Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% при поддержке акций компаний из сфер путешествий, отдыха и розничной торговли.
В Азии торги акциями прошли в плюсе. Shanghai Composite набрал 0,7%, Nikkei 225 - 1,3%, а Hang Seng - 0,6%.
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