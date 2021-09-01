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Фондовые биржи АТР 1 сентября в основном растут на статистике из Австралии
09:01 01.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду после публикации статистики по Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,45% - до 3559,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,35%, до 2421,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,42% - до 25988 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,19% - до 3204,36 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 28402 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,21% - до 7519 пунктов, демонстрируя высокую волатильность: ранее в среду индекс сильно снизился (до 7464,2 пункта), но после выхода статданных по стране перешел к восстановлению.
Оптимизму инвесторов способствует статистика из Австралии. Так, ВВП страны во втором квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 9,6% в годовом. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 0,5% и 9,2% соответственно.
По словам аналитиков VanEck Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, хотя во втором квартале ВВП страны вырос на 9,6% по сравнению с годом ранее, его рост может замедлиться, поскольку пандемия COVID-19 сдержит экономическую активность.
Давление на китайские индексы оказывают статданные по стране. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе КНР, по данным делового издания Caixin, в августе снизился до 49,2 пункта с уровня июля в 50,3 пункта.
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