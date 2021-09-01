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Три основных индекса США S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite завершили август с повышением
07:59 01.09.2021 |
Американские фондовые индексы упали во вторник, но выросли по итогам месяца.
Все три основных индекса завершили август с повышением. S&P 500 по итогам августа вырос на 2,9%, что стало самым значительным месячным приростом с апреля.
Dow Jones Industrial Average по итогам месяца вырос на 1,2%, а Nasdaq Composite - на 4%.
Фондовые рынки повышались большую часть августа благодаря позитивной корпоративной отчетности за 2-й квартал и сохраняющейся мягкой денежно-кредитной политике. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центробанк, вероятно, начнет сокращать покупки облигаций позднее в этом году, но сроки сворачивания никак не повлияют на последующие решения о повышении процентных ставок. Его комментарии насчет инфляции, скачок которой Пауэлл все еще считает временным явлением, также воодушевили инвесторов, поскольку опасения насчет ценового давления циркулировали значительную часть этого года.
"Подтверждение того, что ФРС готова начать сворачивание стимулов в условиях коронавирусного штамма 'дельта', говорит о том, что центробанк уверен в способности экономики твердо стоять на ногах", - полагает Питер Лангас, старший портфельный аналитик Bessemer Trust.
По итогам сессии вторника S&P 500 упал на 6,11 пункта, или 0,1%, до 4522,68 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 39,11 пункта, или 0,1%, до 35360,73 пункта. Nasdaq Composite снизился на 6,65 пункта, или менее чем на 0,1, до 15259,24.
Тем временем коронавирусный штамм "дельта" может стать реальным сдерживающим фактором для акций, особенно в случае сокращения потребительских расходов или введения новых ограничений. Свежие данные сегодня показали, что потребительское доверие в США в августе ухудшилось, откатившись до минимума с февраля. Согласно данным, опубликованным во вторник Conference Board, индекс потребительского доверия в августе снизился до 113,8 с пересмотренного в сторону понижения июльского значения 125,1.
"Некоторые отменили отпускные поездки и не ходят в рестораны" из-за дельта-штамма, отметил Лангас. "Есть некоторые опасения по поводу того, что люди насторожились. Все это в краткосрочной перспективе влияет на потребительское доверие", - добавил он.
В S&P 500 рост возглавил финансовый сектор. Между тем акции некоторых технологических компаний откатывается после резкого подъема накануне. Акции Nvidia и Advanced Micro Devices упали в цене. Бумаги Apple опустились на 0,8%.
Акции Zoom Video Communications подешевели на 17%. В понедельник вечером разработчик программ для видеосвязи заявил, что ожидает менее существенную, чем предполагали аналитики, скорректированную прибыль.
Бумаги Support.com после роста накануне на 38% снизились на 14%. За прошлую неделю акции компании резко выросли, поскольку индивидуальные инвесторы активно покупали эти бумаги и пытались реализовать вынужденную ликвидацию коротких позиций.
Доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась до 1,303% с 1,284% в понедельник.
Нефть марки Brent подешевела на 0,6% до 72,99 доллара.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,1%. Hang Seng вырос на 1,3%.
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