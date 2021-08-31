НКЦБФР отложила на 4 месяца ввод нового порядка аттестации фондовиков

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) перенесла с 1 сентября 2021 года на 1 января 2022 года новый Порядок аттестации специалистов рынка капитала и организованных товарных рынков (решение №319 от 25 июня 2020 года).

Как говорится в сообщении на сайте НКЦБФР, Министерство юстиции 30 августа зарегистрировало соответствующее решение Нацкомиссии №609 от 5 августа.

Комиссия обращает внимание на то, что нынешний Порядок обучения и аттестации специалистов по вопросам фондового рынка остается в силе до 1 января 2022 года, как и Порядок работы экзаменационных комиссий и проведения квалификационных экзаменов специалистов, говорится в сообщении.

Специалисты, продолжающие или намеренные продолжать профессиональную деятельность на фондовом рынке, должны будут пройти повторную аттестацию согласно новому Порядку, напоминает НКЦБФР.

Как ранее указывала Нацкомиссия, в новом Порядке она отменила обязательное обучение в одном из заведений, с которыми НКЦБФР заключила договоры о сотрудничестве по аттестации специалистов, что позволит участникам рынка самостоятельно готовиться к аттестации или выбрать заведение.

"Другим важным новшеством положения является внедрение компьютерного тестирования как эффективной и прозрачной формы проверки знаний, что также обеспечит автоматизацию сбора, обработки и хранения информации о результатах квалификационных экзаменов", - цитировала тогда пресс-служба члена НКЦБФР Максима Либанова.

По словам президента Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine Алексея Соболева, также изменится тематика вопросов и задач на аттестации, в частности одним из модулей, которые будут обязательными к составлению всеми специалистами, станет этика.