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Фондовые индексы АТР 31 августа преодолели утреннее снижение и закрыли торги ростом вслед за биржами США
13:02 31.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преодолели утреннее снижение и закрыли торги ростом вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3543,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снизился на 0,46%, до 2429,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 1,33%, до 25878,99 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,75%, до 3199,27 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,08%, до 28089,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,41%, до 7534,9 пункта.
В начале торгов индексы торговались разнонаправленно. На рынки хлынула волна опасений относительно коронавируса: вспышки штамма "дельта" привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая резко замедлился и остановился на отметке 47,5 пункта с 53,3 в июле, опустившись ниже 50 пунктов.
"Данные снова отразили чрезмерный... шок в секторе услуг из-за ограничений, связанных с COVID", - отметил аналитик Natwest Markets Лю Пэйцянь (Liu Peiqian), чье мнение приводит агентство Франс-Пресс.
При этом индексам все же удалось к закрытию торгов оправиться от "шока" и выйти в уверенный "плюс". Рынки обратили внимание на индексы Уолл-стрит, в частности на Nasdaq и S&P 500, которые закрыли торги понедельника на рекордных уровнях. Сообщения о том, что Федрезерв США не торопиться сворачивать меры поддержки и повышать ставки, наполнили американский рынок оптимизмом, который распространился и на другие регионы.
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