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Основные фондовые индексы Азии растут 30 августа, отыгрывая комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла
07:58 30.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник вслед за американскими биржами, отыгрывая комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% - до 3534,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,43%, до 2450,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 25435 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,36% - до 3146,09 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 27749,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,17%, до 7501 пунктов.
Инвесторы оценивают пятничные заявления Пауэлла по дальнейшей монетарной политике. Так, он заявил, что ФРС может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания ФРС.
По словам аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, "голубиные" сигналы в речи Пауэлла поддерживают фондовые рынки. "ФРС вряд ли в ближайшее время повысит процентную ставку, поскольку слабый рынок труда замедляет восстановление экономики США", - отметили эксперты.
Поддержку японскому индексу также оказывает внутренняя статистика. Объем розничных продаж в Японии в июле в годовом выражении ускорил рост до 2,4% с июньских 0,1%. Аналитики ждали роста лишь на 2,1%.
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