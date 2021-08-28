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Фондовые биржи АТР 27 августа закрыли торги разнонаправленно
13:06 27.08.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы без единой динамики в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,59%, до 3522,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2439,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,03%, до 25407,89 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,17%, до 3133,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,04%, до 7488,3 пункта. Японский Nikkei 225 опустился 0,36%, до 27641,14 пункта.
Всего же за неделю большинство индексов выросло. Такая динамика была связана с общей склонностью трейдеров к риску и рекордным ростом американских фондовых индексов.
Важные грядущие события - выступление Пауэлла, которое состоится позднее в пятницу на конференции в Джексон-Хоуле, и затем - выход очередной макростатистики. Рынки ожидают получить представление о планах монетарного стимулирования в США, особенно что касается сроков сворачивания программы выкупа финансовых активов с рынка.
"Если в речи (Пауэлла - ред.) не будет новостей, следующим важным событием для рынка будет отчет о безработице на следующей неделе, который даст более конкретные данные для определения сроков грядущего сворачивания", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IG Ипа Дзюня Жона (Yeap Jun Rong).
Что же касается самой Азии, то будут опубликованы данные о безработице в Японии и деловой активности в Китае. Инвесторы также оценили сегодняшние новости о том, что китайский центробанк собирается поддерживать развитие сельских районов с помощью инструментов денежно-кредитной политики, включая манипуляцию нормативом обязательных резервов для банков.
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