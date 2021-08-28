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Фондовый рынок США снизился 26 августа после нескольких дней роста
07:58 27.08.2021 |
Американский фондовый рынок отступил от исторических максимумов в четверг в связи с новостями о крупных военных потерях США в Афганистане.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,54%, до 35213,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 4470,00. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,64%, до 14945,81 пункта.
Внимание американцев в четверг приковано к Афганистану, где теракт в столичном аэропорту унес жизни 12 военнослужащих США и десятков местных жителей. Позднее ожидается заявление на эту тему президента США Джо Байден.
Инвесторы также следят за экономической конференцией в Джексон-Хоуле, где выступит глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. От него рынок надеется получить больше информации относительно дальнейшей монетарной политики регулятора.
По словам главного экономиста KfW Фрици Келер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib), которую цитирует газета Wall Street Journal, "все находится на своих местах" для начала постепенного сворачивания стимулирующих мер, поскольку инфляция в ближайшие месяцы будет оставаться выше целевого уровня, а рынок труда восстанавливается все большими темпами.
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