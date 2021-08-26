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Фондовые биржи АТР 26 августа закрылись в основном коррекцией после ралли с начала недели
12:44 26.08.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга коррекционным снижением, кроме японского Nikkei 225, до этого три торговые сессии индексы росли, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 1,09%, до 3501,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2437,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,08%, до 25415,69 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI уменьшился на 0,58%, до 3128,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 7491,2 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на символические 0,06%, до 27742,29 пункта.
Азиатские фондовые рынки поднимались вслед за биржами США, которые в предыдущие дни обновляли рекорды своих значений - в среду индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновили исторические максимумы.
Почти фронтальной коррекции в Азии при этом помогло то, что трейдеры с волнением продолжают ожидать комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на экономической конференции 26-28 августа о сроках сворачивания выкупа активов с рынка.
Ещё один повод для распродаж - решение центробанка Южной Кореи повысить учётную ставку; регулятор стал первым в Азии, начавшем сворачивать стимулирующие меры, принятые в последние месяцы. Так, южнокорейский ЦБ повысил эту ставку на 25 б.п., до 0,75%, с исторически низкого уровня в 0,5%, который действовал с мая 2020 года.
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