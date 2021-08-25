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Nasdaq Composite впервые пробил отметку 15 000 пунктов
07:56 25.08.2021 |
Американский фондовый индекс S&P 500 во вторник достиг уже 50-го рекордного уровня закрытия с начала года, что было обусловлено подъемом котировок акций, чувствительных к перспективам экономики.
Бумаги банков, нефтегазовых компаний и компаний туристического сектора способствовали ралли на фондовом рынке.
S&P 500 вырос 6,70 пункта, или на 0,1%, до 4486,23 пункта, девятого рекордного уровня закрытия за текущий месяц, Dow Jones Industrial Average прибавил 30,55 пункта, или 0,1%, достигнув 35366,26 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 77,15 пункта, или на 0,5%, до 15019,80 пункта.
Американские регуляторы выдали окончательное разрешение на применение вакцины от Covid-19, разработанной Pfizer и BioNTech, и это способствовало улучшению настроя инвесторов. Участники рынка надеются на наращивание темпов вакцинации, которое может потенциально уменьшить негативное влияние коронавируса на экономическую ситуацию.
"Чем больше людей сделают прививку, тем более высока вероятность того, что Covid перестанет быть главной новостью дня", - заявила Беата Кирр, соруководитель направления инвестиционных стратегий в Bernstein Private Wealth Management.
Инвесторы сопоставляют силу различных позитивных и негативных факторов: с одной стороны, высокие корпоративные финансовые результаты и экономический подъем, с другой - глобальный всплеск случаев заболевания Covid-19, который вынуждает некоторые страны вводить новые ограничения. Фондовые управляющие также оценивают, может ли Федеральная резервная система отсрочить реализацию планов по сворачиванию своей стимулирующей политики из-за признаков возможного замедления экономического роста.
"Рынки затрудняются с выбором направления после недавнего заметного прироста, - сказал Майк Стритч, инвестиционный директор BMO Wealth Management. - Люди задаются вопросом, что станет следующим катализатором, способным подтолкнуть рынок к росту. Но не исключено, что набора текущих рисков хватит для того, чтобы заставить инвесторов взять паузу".
Акции нефтегазовых компаний стали лидерами роста в составе S&P 500 в связи с подъемом нефтяных котировок, который был вызван улучшением ситуации с Covid-19 в Китае. Нефть марки Brent, международный нефтяной эталон, подорожала на 3,3% до 71,05 доллара за баррель.
Комментарии представителей ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул, который состоится в конце недели, могут дать представление о темпах сокращения закупок облигаций. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу.
"Я уже не так уверен в том, что на этой неделе будет сделано важное заявление, - сказал Стритч. - Сомневаюсь, что сейчас подходящее время для ФРС проявлять чрезмерную решительность".
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,289% против 1,254% в понедельник.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1%.
В Гонконге подъем среди ранее пострадавших акций интернет-компаний возглавили бумаги интернет-ретейлера JD. Com Inc.
Акции JD сегодня подскочили на 15% после того, как этот пекинский гигант электронной коммерции сообщил о росте выручки во 2-м квартале на 26% до 39,3 млрд долларов. Акции Tencent, которой принадлежит доля в JD, прибавили 8,8%, в то время как более широкий индекс Hang Seng вырос на 2,5%. Акции Alibaba Group Holding Ltd. выросли на 9,5%, прервав свою девятидневную полосу неудач в Гонконге.
Инвесторы были воодушевлены более высокими, чем ожидалось, результатами JD, но "для устойчивого подъема потребуется гораздо больше", сказал Кен Вонг, портфельный менеджер Eastspring Investments в Гонконге. "Сейчас у рынка нет никакого якоря. Участники рынка действуют импульсивно, потому что никто не уверен, будут ли новые репрессии или другие негативные новости", - добавил он.
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