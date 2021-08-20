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Биржи АТР 20 августа в основном снижаются на новостях из Китая и опасениях за экономику
08:02 20.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на новостях из Китая об ужесточении регулирования в техсфере, а также сохраняющихся опасениях за восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,66%, до 3408,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,83%, до 2373,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 2,37%, до 24716,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1%, до 3066,88 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,85%, до 27052,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,09%, до 7469,7 пункта.
В пятницу СМИ сообщили, что Китай одобрил закон о конфиденциальной информации, которые ограничит сбор данных для технологических компаний. Этот закон должен вступить в силу 1 ноября. На этом фоне акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba падают в цене на 2%.
Кроме того, инвесторов по-прежнему беспокоит распространение штамма коронавируса "дельта", на фоне чего заболеваемость COVID-19 вновь начинает расти в мире. Это может оказать негативное влияние на глобальную экономику и замедлить ее восстановление. В связи с этим на текущей неделе наблюдался общий отказ от риска.
"С ростом числа заражений COVID-19, особенно в США, угроза штамма "дельта" становится все более очевидной, что порождает осторожное отношение к риску", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya).
Трейдеры также обратили внимание на то, что Народный банк Китая в пятницу вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
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