Фондовый рынок США 18 августа закрылся в минусе

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию среды снижением основных индикаторов, которое продолжается второй день подряд.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 1,08% до 34960,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,89% до 14525,91, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,07%, до 4400,27 пункта.

На настроениях участников может сказываться продолжающийся подъем заболеваемости коронавирусом, который заставил в среду власти США санкционировать ревакцинацию населения бустерной дозой.

Также в среду министерство торговли США отчиталось о снижении на 7% до 1,534 миллиона числа домов, строительство которых было начато в июле.

Опубликованные ближе к закрытию торгов протоколы, из которых следует, что Федеральная резервная система пока не определилась со сроками сворачивания мер стимулирования экономики, не оказали заметного влияния на динамику котировок.