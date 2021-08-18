Биржи АТР 18 августа закрылись в основном в плюсе после снижения днем ранее

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов после распродаж в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1% - до 3485,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 2412,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,5% - до 25867,01 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,5%, до 3158,93 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,12%, до 7502,1 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,59%, до 27585,91 пункта.

На фондовых рынках Азии в среду в основном наблюдался рост - трейдеры покупали акции компаний, значительно подешевевшие в ходе распродаж в предыдущий день торгов. "Рынок Японии восстановился, поскольку инвесторы покупали акции после четырех дней снижения", - сказали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities. Днем ранее давление на рынки оказали опасения за ужесточение регулирования в Китае и распространение коронавируса в Японии.

"Драйверы для роста во всем регионе не ясны", - отметил в свою очередь аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley). В то же время он предположил, что поддержку рынкам могло оказать, в частности, снижение числа случаев заражения коронавирусом в Китае.