Американские биржи 17 августа закрылись снижением основных индексов

Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии торгов, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,79%, до 35343,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,93%, до 14656,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 4448,13 пункта.

До открытия торгов были опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США в июле. Розничные продажи упали на 1,1% к июню, месяцем ранее рост составлял 0,7%. Промпроизводство при этом выросло на 0,9% к июню, в июне рост составлял 0,2%.

Основной негатив принесло снижение мировых фондовых рынков из-за ухода инвесторов от риска, что связано с опасениями коронавируса. Так, основные азиатские биржи продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае - более чем на 2%.

Акции Tesla дешели второй день подряд после новости о расследовании регулятора в отношении работы автопилота в автомобилях этого производителя, проверка началась после нескольких аварий. Бумаги Tesla теряют в ходе торгов 3,3% стоимости, в понедельник акции подешевели на 4,3%. При этом бумаги Apple слабо дорожали после открытия торгов и их стоимость успела обновить исторический рекорд, который теперь составляет 151,64 доллара.