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Американские биржи 17 августа закрылись снижением основных индексов
07:52 18.08.2021 |
Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии торгов, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,79%, до 35343,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,93%, до 14656,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,7%, до 4448,13 пункта.
До открытия торгов были опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США в июле. Розничные продажи упали на 1,1% к июню, месяцем ранее рост составлял 0,7%. Промпроизводство при этом выросло на 0,9% к июню, в июне рост составлял 0,2%.
Основной негатив принесло снижение мировых фондовых рынков из-за ухода инвесторов от риска, что связано с опасениями коронавируса. Так, основные азиатские биржи продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае - более чем на 2%.
Акции Tesla дешели второй день подряд после новости о расследовании регулятора в отношении работы автопилота в автомобилях этого производителя, проверка началась после нескольких аварий. Бумаги Tesla теряют в ходе торгов 3,3% стоимости, в понедельник акции подешевели на 4,3%. При этом бумаги Apple слабо дорожали после открытия торгов и их стоимость успела обновить исторический рекорд, который теперь составляет 151,64 доллара.
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