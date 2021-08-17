Биржи Азии 17 августа в основном снижаются на опасениях за восстановление экономики региона

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на фоне возобновления опасений за восстановление экономики региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,48%, до 3500,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,66%, до 2438,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,64%, до 26013 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,68% - до 3149,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,07%, до 7502,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,08%, до 27545,5 пункта.

Новая волна заболеваемости коронавирусом беспокоит инвесторов, поскольку может привести к введению новых карантинных мер в странах региона. Так, ряд стран Азии, включая Японию, в последнее время регистрируют рекорды суточной заболеваемости.

Такая динамика может привести к продлению карантинных мер, которые сдерживают экономический рост региона. В связи с этим трейдеры обратили внимание на слабые данные по Китаю, которые были опубликованы в понедельник.

Рыночный стратег IG Ип Дзюнь Жун (Yeap Jun Rong), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что политика Пекина, направленная на предотвращение появления новых случаев коронавируса, указывает на необходимость "агрессивных мер" по сдерживанию заболеваемости, которые могут в дальнейшем оказывать негативное влияние на рост китайской экономики.