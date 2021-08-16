Рынок акций США 13 августа закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,04%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, коммунальных услуг и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,04% -35515,38, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,16% - 4468,00, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,04% - 14822,90.

Положительную динамику американских бирж поддерживают надежды на восстановление мировой экономики, а также сильные отчетности компаний.

Так, студия Walt Disney в третьем квартале 2020-2021 финансового года (завершился 3 июля) получила чистую прибыль в 918 миллионов долларов по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда годом ранее. Акции компании дорожают на 2,6%.

Сдерживает рост индексов внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

По мнению рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), с учетом ситуации с распространением штамма коронавируса "дельта", индексы должны находиться на более низких уровнях. Однако теория и реальное положение дел на рынке - две разные вещи, отметил О'Хэйр, которого цитирует Wall Street Journal.