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Биржи АТР 13 августа в основном опускаются
08:10 13.08.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве показывают снижение, инвесторы с осторожностью оценивают ситуацию вокруг коронавируса, ожидая также важную статистику по региону на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25%, до 3515,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 2471,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,91%, до 26277 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,33% - до 3165,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,48%, до 7624,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,06%, до 28031,5 пункта.
Неопределенность вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется, что сдерживает трейдеров от склонности к риску. Инвесторы опасаются, что ограничения могут быть ужесточены из-за распространения штамма "дельта", что может негативно отразиться на перспективах восстановления мировой экономики.
На следующей неделе также ожидается публикация важной статистики по региону. Так, в понедельник станут известны предварительные данные во ВВП Японии за второй квартал, также будет опубликована статистика по промпроизводству и розничным продажам Китая за июль.
"За промышленным производством будут следить после публикации июльских торговых данных, которые считались устойчивыми, но не соответствовали прогнозам", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика IHS Markit Льюиса Купера (Lewis Cooper).
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