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Рынок акций США 12 августа закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,04%
08:03 13.08.2021 |
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,04% - 35.499,85, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,30% - 4.460,84, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,35% - 14.816,3.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Определенное влияние на торги оказывают и отдельные корпоративные новости. Так, крупнейший в мире интернет-аукцион eBay отчитался о своих финансовых результатах. Чистая прибыль компании за полугодие выросла в 2,7 раза, до 11,4 миллиарда долларов, выручка — на 28%, до 5,306 миллиарда.
Кроме того, в четверг после закрытия торгов о своих результатах за предыдущий квартал отчитаются такие компании, как Disney, Airbnb и DoorDash.
Главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что последние несколько дней рост американских индексов был вызван отчетностью компаний, новостями о принятии государством "инфраструктурного пакета", а также данными о сохранении уровня инфляции. По словам Камаля, данные о потребительских ценах поддерживают позицию Федрезерва США о том, что высокий уровень инфляции носит временный характер.
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