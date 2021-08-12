Азиатские 12 августа биржи снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются на фоне осторожности трейдеров в связи с коронавирусными рисками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 3528,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2479,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 26560,39 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,35% - до 3209,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 0,08%, до 7578,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 28058,5 пункта.

"Что касается COVID-19, опасения по поводу ужесточения ограничений становятся поводом для беспокойства. Ожидания роста (ограничений - ред.) в регионе, скорее всего, могут сказаться в ближайшие недели. Недавнее увеличение случаев заражения, вероятно, замедлит восстановление экономики", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика ActivTrades Андерсона Алвеса (Anderson Alves).

Опасения вокруг коронавируса и перспектив восстановления экономики продолжают влиять на настроения трейдеров, которые проявляют осторожность. Инвесторы опасаются, что карантинные ограничения будут ужесточаться как в регионе, так и по всему миру.

Несколько сказывается на торгах и динамика фондовых бирж США. Хотя в среду Dow Jones и S&P 500 обновили исторические рекорды, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал снижение.